Эти разработки находятся на завершающем этапе кодификации и вскоре их начнут отправлять Силам обороны.

Министерство обороны Украины провело демонстрационный показ FPV-дронов на оптоволокне. Их оценили военные операторы беспилотников.

Как сообщили в пресс-службе министерства, украинские производители показали более 10 моделей различных дронов. Некоторые из них способны нести до 3 килограмм нагрузки. Презентованные дроны находятся на финальном этапе кодификации и уже вскоре их начнут поставлять на фронт.

Начальник управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны подполковник Евгений Ткаченко отметил, что оккупанты продолжают наращивать возможности по применению технологий управления дронами через оптоволокно:

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"Поэтому крайне необходимо нивелировать их преимущества в этом сегменте. Отечественные производители демонстрируют свою готовность быстро адаптироваться к современным вызовам войны и воплощать в жизнь новейшие разработки".

Украинские БПЛА: последние новости

По данным Forbes, Украина создала новые дроны "Винчестер", вооруженные двумя ружьями, которые способны бороться с российскими БПЛА. Отмечается, что это позволит уничтожать вражеские дроны еще до того, как они начнут представлять угрозу для Сил обороны.

Между тем в украинской разведке сообщили, что в Украине есть дальнобойные дроны, способные бить на расстояние до 2000 километров.

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