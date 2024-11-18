Катков считает, что более перспективным может быть дрон с машинным зрением.

Украина, как и Россия, использует дроны на оптоволокне, но они достаточно не дешевы, однако хорошо могут обходить средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сказал главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков в эфире Киев24.

"Здесь вопрос у кого больше финансовых ресурсов, чтобы изготавливать FPV-дроны на такой технологии, потому что оптоволокно позволяет игнорировать средства РЭБ", - сказал он.

По его словам, оптоволокно существенно увеличивает стоимость дрона.

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"Это один из вариантов сделать дрон устойчивым к средствам РЭБ. Альтернативой является дрон с машинным зрением, который, возможно, является более перспективным, потому что они не только нивелируют РЭБ, но и снижают прямую зависимость результативности удара от мастерства оператора", - отметил Катков.

Он подчеркнул, что все FPV-дроны летают исключительно на ручном управлении и от профессионализма оператора зависит результат. Катков отметил:

"В то же время машинное зрение, то есть автораспознавание, автонаведение дрона нивелирует зависимость от человека. При машинном зрении речь идет о довольно небольшом одноплатном мини-компьютере, то есть это одна плата с процессором, которая выполняет высокую устойчивость к РЭБ, за счет автонаведения. И это может быть более перспективным решение".

Война в Украине - применение дронов на оптоволокне

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Валентин Бадрак отмечал, что на фронте появляется все больше fpv-дронов на оптоволокне, но вряд ли они приведут к революции в войне.

Он сказал, что в этом вопросе Украина отстает от России, которая первой сделала дроны на оптоволокне, однако украинские разработчики тоже уже показали свой образец такого дрона.

Как отмечает эксперт, такие дроны на оптоволокне действительно устойчивы к РЭБ, однако

они используются на очень небольшое расстояние, то есть по сути, как "как собака на поводке", который нельзя сделать бесконечным. Также оптоволокно не является суперовой технологией, потому что рвется.

Он высказал мнение, что оптоволокно действительно временно будет играть большую роль, но доминировать не будет, поскольку быстро появляются новые разработки, среди них - использование в дронах искусственного интеллекта.

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