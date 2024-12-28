Юсов подчеркнул, что в отличие от РФ, Украина не атакует российскую гражданскую инфраструктуру.

Украинские дроны могут бить по целям, которые находятся на расстоянии до двух тысяч километров. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Новини.LIVE".

"Это уже не секрет, до 2 тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что в ГУР не подтверждают и не опровергают то, когда в большинстве случаев что-то взрывается в России.

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"Могу только сказать, что взрывается там не просто так", - добавил он.

По словам Юсова, инциденты в РФ случаются исключительно на объектах, связанных с военно-промышленным комплексом или российской армией.

"В отличие от того, что делает враг, мы видим продолжающиеся массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине. Это фактически военные преступления, о которых говорит весь мир. Инциденты в РФ связаны исключительно с военными объектами, с военной инфраструктурой", - подчеркнул представитель ГУР.

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