Украинские дроны могут бить по целям, которые находятся на расстоянии до двух тысяч километров. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Новини.LIVE".
"Это уже не секрет, до 2 тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать", - сказал он.
Юсов подчеркнул, что в ГУР не подтверждают и не опровергают то, когда в большинстве случаев что-то взрывается в России.
"Могу только сказать, что взрывается там не просто так", - добавил он.
По словам Юсова, инциденты в РФ случаются исключительно на объектах, связанных с военно-промышленным комплексом или российской армией.
"В отличие от того, что делает враг, мы видим продолжающиеся массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине. Это фактически военные преступления, о которых говорит весь мир. Инциденты в РФ связаны исключительно с военными объектами, с военной инфраструктурой", - подчеркнул представитель ГУР.
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