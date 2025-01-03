Dassault Aviation Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем, поставленным Украине.

Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. Но некоторые источники указывают, что борта уже в Украине, хотя пока выполняют только тренировочные полеты.

Об этом пишет милитаристский портал Avions Legendaires. Отмечается, что всего около десяти самолетов этого типа будут иметь украинскую маркировку, что является результатом длительных переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Издание напоминает, что пилотам Воздушных сил ВСУ понадобилось несколько месяцев, чтобы научиться управлять одноместным истребителем. Это далеко не МиГ-29, Су-24, Су-25 и, прежде всего, Су-27, которые все еще находятся на вооружении в Украине. Хотя поначалу Mirage 2000-5F может показаться небольшим легким истребителем по сравнению с другими, украинские пилоты быстро поняли, что это также грозный самолет, предназначенный для полетов на территорию противника.

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"Франция оптимизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow", – говорится в материале.

Dassault Aviation Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем, который будет поставлен Украине. В авиапарке ВС ВСУ уже есть американские самолеты F-16.

Истребители Mirage 2000-5F для Украины

В конце 2024 года СМИ сообщали, что украинские пилоты и механики завершили подготовку на французских истребителях Mirage 2000-5F после полугода обучения.

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказывал, что Украина сможет использовать эти самолеты в качестве носителей западных ракет SCALP и Storm Shadow. По его словам, эти истребители дадут украинским пилотам более широкий ассортимент возможностей по сравнению с Су-24, которые сейчас пускают эти ракеты.

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