Пока неизвестно, сколько именно украинских пилотов прошли обучение на этих самолетах.

Украинские пилоты и механики закончили подготовку на французских истребителях Mirage 2000-5F после полугода обучения. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сообщение French Aid to Ukraine.

"После шести месяцев обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F завершилось. Счастливого Рождества!", - написали в сообщении.

Mirage 2000 - что известно

Mirage 2000 является французским многоцелевым истребителем, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation. Отмечается, что этот самолет был основным в военно-воздушных силах Франции в конце XX - начале XXI века.

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Известно, что первый полет состоялся в 1978 году, а уже в 1984 году самолет приняли на вооружение во Франции. Также эти истребители есть на вооружении армий Греции, Египта, ОАЭ, Индии, Перу и Тайваня.

Кроме того, известно, что Mirage 2000 использовали во время военных конфликтов в Боснии, Афганистане, Сирии, Ливии и других странах.

Mirage 2000 для Украины - последние новости

Ранее эксперты Defence Express рассказали, когда Украина может получить первые Mirage. По их прогнозам, это может произойти в течение января-февраля 2025 года.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция ускорит передачу истребителей Mirage для нашей страны. Он подчеркнул, что Франция понимает вызовы, с которыми сталкивается Украина.

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