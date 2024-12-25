Украина может получить большее количество этих самолетов, считает эксперт.

Украина может использовать французские самолеты Mirage 2000-5F в качестве носителей западных ракет SCALP и Storm Shadow. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

"Это более широкий ассортимент возможностей, в отличие от использования Су-24, которые сейчас пускают эти ракеты. Там можно менять цель в процессе полета, есть дополнительные опции, которые ситуацию существенно улучшают. Кроме того, это использование их как носителей HAMMER французских. Делали какие-то специальные действия с этим Mirage для того, чтобы довести его до того состояния, когда можно использовать эти бомбы", - рассказал Криволап.

Он также рассказал о количестве Mirage, которые Украина может получить от партнеров: "Будет у нас шесть Mirage, а может и больше. Французы собирались вывести из своего оборота 20 с чем-то Mirage. Возможно, они это и сделали".

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Кроме того, по словам эксперта, большое многообразие западных самолетов вряд ли негативно повлияет на украинские способности в воздухе.

"Это не самое страшное, лишь бы он был. У нас был зоопарк с ПВО, но смогли сделать, что оно более-менее работает", - пояснил эксперт.

Mirage 2000: что известно

Накануне стало известно, что украинские пилоты и механики завершили обучение на французских самолетах Mirage 2000-5F. Отмечается, что обучение длилось полгода. Сколько именно пилотов проходило обучение - пока неизвестно.

По данным аналитиков из Defence Express, Украина может получить первые французские истребители Mirage 2000-5F в январе-феврале следующего года. В первой партии должно быть до шести таких самолетов.

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