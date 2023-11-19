Бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус заявил, что реакция США на полномасштабное вторжение России в Украину была "довольно впечатляющей", хотя некоторые решения Вашингтон мог бы принимать и быстрее.

Окончание войны в Украине будет зависеть от поставок оружия и от того, получит ли главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вооружение, которое он просит у партнеров.

Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус на мероприятии AtlanticCouncil, отметив при этом, что реакция США на полномасштабное вторжение России в Украину была "довольно впечатляющей", хотя некоторые решения Вашингтон мог бы принимать и быстрее.

"Реакция Запада действительно очень существенна, я считаю, пожалуй, гораздо существенней, чем думал Путин. И это урок, потому что мы, вероятно, действовали в прошлом так, что заставили его поверить, что, возможно, мы не ответим так весомо, как мы это сделали", — сказал Петреус.

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Генерал заявил, что не будет прогнозировать, как закончится война.

Война в Украине и заявления Петреуса

В феврале 2023 года генерал Петреус спрогнозировал контрнаступление ВСУ. Петреус выразил восхищение Вооруженными силами Украины.

В июне 2023 года он заявил, что контрнаступление ВСУ будет "очень впечатляющим". Экс-директор ЦРУ был уверен, что атака будет стремительной.

В сентябре 2023 года генерал Петреус назвал сильнейшие тактические преимущества украинской армии в контрнаступлении. Он был поражен тем, что смогли сделать наши воины на фронте.

В ноябре 2023 года он заявил о том, что Украина может получить F-16 уже зимой. По мнению американского генерала, украинские пилоты очень быстро перейдут с советских самолетов на F-16.

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