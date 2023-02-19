Петреус выразил восхищение Вооруженными силами Украины.

Генерал Дэвид Петреус, который в 2011-2012 годах возглавлял ЦРУ, а недавно побывал на фронте в Украине, сравнил тактику российской оккупационной армии и украинской и спрогнозировал контрнаступление ВСУ.

В интервью NV Петреус заявил, что очень скептически относится к разговорам о российском масштабном наступлении. Он не думает, что это будут атаки по всем фронтам.

"У них (россиян, - УНИАН.) много живой силы, но это очень плохо обученная живая сила, с ничтожным военным опытом и в не очень хорошей физической форме. Тактика их использования показывает, что Россия не озабочена жертвами среди своих, люди — расходный материал", — говорит генерал.

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В то же время Петреус выразил восхищение Вооруженными силами Украины, за которыми, по его словам, "наблюдать гораздо интереснее".

"Я уверен, что в мае — начале июня, когда украинская армия, скорее всего, пойдет в контрнаступление, она покажет совсем другой уровень технологии ведения войны, в очень сильном контрасте с тем, что сегодня демонстрирует Россия", — заявил он.

Экс-глава ЦРУ ожидает, что украинская армия вполне может достичь слаженности и комплексности ведения боевых действий. Это очень важно, чтобы ситуация не переросла в долгую войну на истощение.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Украине понадобится еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к началу крупного контрнаступления ВСУ.

Издание NYT называет наиболее вероятным направлением нового контрнаступления ВСУ Мелитополь в Запорожской области.

Ранее чиновники США призвали Украину пока воздержаться от начала масштабного наступления и дождаться поставок новой техники.

Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина освободит временно оккупирован Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии, что западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против страны-агрессора.

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