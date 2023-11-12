По мнению американского генерала, украинские пилоты очень быстро перейдут с советских самолетов на F-16.

Экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус убежден, что многоцелевые истребители F-16 повлияют на ход войны.

Как заявил американский генерал в интервью "Голоса Америки", в ближайшее время эти "птички" появятся на фронте.

"Очень важным станет предоставление F-16, которые вероятно этой зимой получат украинские ВВС. Считаю, что украинские пилоты исключительные и они очень быстро перейдут с самолетов МиГ и Су на F-16", - отметил Петреус.

Важные новости о F-16-сегодня это стоит знать:

Напомним, в конце октября Юрий Игнат говорил, что наши пилоты на учениях по овладению истребителя F-16 работают на авиатренажерах, но скоро должны пересесть на самолеты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что оптимистичный срок прибытия истребителей F-16 в Украину - это первая половина 2024 года. Он отмечал, что пилоты должны завершить обучение. Параллельно в Украине готовится инфраструктура для этих самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: