Экс-директор ЦРУ предполагает, что атака будет стремительной.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет "очень впечатляющим", оно может привести к успеху, ведь украинцы "намерены освободить свою страну".

Такое заявление сделал экс-руководитель Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ (2011-2012) генерал Дэвид Петреус, который недавно был в Киеве и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает The Guardian.

"Я предполагаю, что они добьются общевойскового эффекта, другими словами, они будут успешно проводить общевойсковые операции", - отметил он.

По его словам, Украина располагает инженерными войсками, прорывающими заграждения и разминирующими минные поля, противовоздушной обороной, которая защищает их от российских самолетов, мощной броней от противотанковых ракет, средствами радиоэлектронной борьбы, глушащими радиосети россиян, а также артиллерией и минометами.

Все это, по мнению Петреуса, приведет к тому, что контрнаступление будет стремительным, его кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия понесет масштабные потери.

Контрнаступление ВСУ - заявление Зеленского

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

По его словам, Украина хоть и хотела бы иметь какие-то дополнительные ресурсы для контрнаступления, но не может ждать месяцы.

Также Зеленский добавил, что у России есть преимущество в воздухе, а отсутствие защиты от авиации означает, что во время контрнаступления может погибнуть много военнослужащих.