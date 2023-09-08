Он был поражен тем, что смогли сделать наши воины на фронте.

ВСУ создают на поле боя необходимые тактические условия, чтобы добиться дальнейшего прогресса в контрнаступлении и разрушить оборонительные линии противника.

Об этом заявил в интервью NV экс-руководитель Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ (2011-2012) генерал Дэвид Петреус, комментируют тактику Сил обороны Украины на нынешнем этапе войны. Он "очень поддерживает тот подход, который сегодня применяют украинские военные".

"Держать россиян в напряжении, максимально растянутыми по всей линии фронта, уничтожать их логистику, пункты снабжения боеприпасов, склады горючего, другие запасы, их штабы, места сбора резервных сил, даже авиабазы и морские базы вплоть до Крыма, а также линии связи. Возможно нельзя полностью вывести из строя мост, но можно сделать его непроходимым из Крыма на юг Украины или вдоль побережья. Ваши воины это делают", - отметил Петреус.

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По словам генерала, все это позволяет прокладывать путь через минные поля и оборонительные линии оккупантов.

"Но мы все понимаем, какой это путь: буквально вы берете следующую ветку дерева, затем следующий дом, затем следующий дом после этого. Это очень, очень тяжелый бой. Но, я думаю, что в определенный момент, опять же, россияне могут начать трещать, и тогда украинцы действительно нанесут удар. Поэтому речь идет о том, чтобы создать условия, добиться прогресса, а потом посмотреть, в какой момент эти российские линии начнут разрушаться", — пояснил он.

Петреус считает "принципиальным достижением" то, что ВСУ смогли пройти первую линию российской обороны на юге.

"Теперь мы посмотрим, смогут ли они расширить прорыв, что, судя по всему, они и делают, при этом, очевидно, защищая фланги. Также имейте в виду, что западные системы вооружения все еще прибывают в страну. Опять же, наши (американские) танки еще не вошли в состав Вооруженных сил Украины, а дополнительные системы продолжают поступать. Поэтому я думаю, что то, что сделали украинцы, очень впечатляет", - подчеркнул генерал.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. На фронте успехи есть южнее Работиного и южнее Бахмута.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 8 сентября ориентировочно составили около 267 540 человек.

По оценке аналитиков ISW, контрнаступление ВСУ "может привести к оперативным успехам в 2023 году, но последующие серии российских оборонительных позиций по-прежнему создают серьезные проблемы для украинских сил, и на отдельных участках могут быть прочно удержаны".

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