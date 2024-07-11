В Дании заявили о готовности инвестировать масштабные и долгосрочные средства в украинскую оборонную борьбу.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников. Согласно этому документу Украина получит 1 миллион малых ударных БПЛА в ближайший год.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании, участники коалиции также могут совместно финансировать общий пул для закупки малых ударных беспилотников для Украины.

"Ситуация в Украине остается очень серьезной. Нет никаких сомнений в том, что украинцам необходима постоянная и масштабная поддержка союзников. Дания обязалась поддерживать оборону Украины в течение следующих десяти лет. Этим соглашением мы даем понять, что держим свое слово", - подчеркнул Поульсен.

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По его словам, дроны имеют решающее значение для обороны, а потому международное сотрудничество очень важно. Коалицию возглавляют Латвия, Великобритания и Украина.

"Мы видим, что использование беспилотников на войне значительно возросло после войны в Украине. Поэтому важно, чтобы Украина получила беспилотники, которые ей нужны против российской агрессии. Особенно мы видим, что ударные беспилотные летательные аппараты сейчас является одним из крупнейших приоритетов Украины, например, чтобы компенсировать российское преимущество. Дания готова инвестировать масштабные и долгосрочные средства в украинскую оборонную борьбу. Их борьба за свободу все еще является нашей борьбой", - подытожил министр.

Коалиция дронов

17 февраля коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

5 июля УНИАН сообщал, что Латвия предоставит Украине еще одну партию дронов. Поставка 2500 боевых БпЛА должна состояться в июле на сумму 4 миллиона евро

Сегодня власти Нидерландов выделили 20 млн евро в общий фонд новой коалиции по закупке беспилотников для Украины.

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