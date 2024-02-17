Вступление в коалицию является открытым для желающих стран.

Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность со-лидерам коалиции - Латвии и Великобритании - за эту важную инициативу.

"Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных Сил Украины", - сказал Умеров.

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Отмечается, что, кроме Латвии, Великобритании и Украины к коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. Вступление в коалицию открыто для других желающих стран.

Коалиция дронов - что известно

Как писал УНИАН, в январе Глава оборонного ведомства Латвия Андрис Спрудс заявил, что Рига добивается прогресса в создании коалиции из почти 20 стран, чтобы вооружить украинские войска тысячами новых беспилотников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля заявил, что группа стран-членов НАТО планирует реализовать цель по поставке Украине миллиона дронов.

Министр обороны этой страны Грант Шаппс заявил, что Великобритания поставит Украине несколько тысяч беспилотников. Пакет помощи Британия готовит совместно с Латвией.

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