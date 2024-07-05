Латвия предоставит Украине еще одну партию дронов. Поставка 2500 боевых БпЛА должна состояться в июле на сумму 4 миллиона евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.
По словам министра обороны страны Андриса Спрудса, первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в Украину уже в ближайшие недели.
"Коалиция беспилотников набирает обороты. Следующей партией в Украину будет отправлено более 2 500 беспилотников, произведенных семью латвийскими компаниями. Вместе с участниками коалиции беспилотников мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять в Украину боевые дроны различной мощности в соответствии с текущими потребностями и требованиями испытаний украинской армии", - заверил министр.Видео дня
В этом году Министерство обороны Латвии выделило на коалицию дронов 20 млн евро, из которых более 10 млн евро были предназначены для закупки БпЛА у латвийской оборонной промышленности.
Известно, что сейчас в Международную коалицию БпЛА входят 14 стран, а именно:
- Латвия,
- Украина,
- Великобритания,
- Австралия,
- Германия,
- Дания,
- Италия,
- Канада,
- Литва,
- Нидерланды,
- Польша,
- Великобритания,
- Франция,
- Швеция,
- Эстония.
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Как писал УНИАН, в начале марта Канада тоже присоединилась к международной "коалиции дронов". Известно, что руководителями коалиции являются Латвия и Великобритания.
Также сообщалось, что зимой Нидерланды начали поставки БпЛА Украине в рамках "коалиции дронов".
"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это означает, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины", - отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.