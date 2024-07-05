Передача беспилотников осуществляется в рамках "коалиции дронов".

Латвия предоставит Украине еще одну партию дронов. Поставка 2500 боевых БпЛА должна состояться в июле на сумму 4 миллиона евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.

По словам министра обороны страны Андриса Спрудса, первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в Украину уже в ближайшие недели.

"Коалиция беспилотников набирает обороты. Следующей партией в Украину будет отправлено более 2 500 беспилотников, произведенных семью латвийскими компаниями. Вместе с участниками коалиции беспилотников мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять в Украину боевые дроны различной мощности в соответствии с текущими потребностями и требованиями испытаний украинской армии", - заверил министр. Видео дня

В этом году Министерство обороны Латвии выделило на коалицию дронов 20 млн евро, из которых более 10 млн евро были предназначены для закупки БпЛА у латвийской оборонной промышленности.

Известно, что сейчас в Международную коалицию БпЛА входят 14 стран, а именно:

Латвия,

Украина,

Великобритания,

Австралия,

Германия,

Дания,

Италия,

Канада,

Литва,

Нидерланды,

Польша,

Великобритания,

Франция,

Швеция,

Эстония.

"Коалиция дронов" - последние новости

Как писал УНИАН, в начале марта Канада тоже присоединилась к международной "коалиции дронов". Известно, что руководителями коалиции являются Латвия и Великобритания.

Также сообщалось, что зимой Нидерланды начали поставки БпЛА Украине в рамках "коалиции дронов".

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это означает, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины", - отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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