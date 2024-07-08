Беспилотники уравнивают условия между мелкими игроками и известными гигантами отрасли.

Использование беспилотных летательных аппаратов в войне в Украине стремительно возросло за последние два года. Это стремительное распространение новой мощной технологии на поле боя расшатывает устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, где долгое время доминировали крупные подрядчики, пишет Financial Times.

Отмечается, что разработка программ традиционного оружия требует много времени, иногда десятилетия. Она полагается на значительные государственные бюджеты, а также на крупные исследовательские и испытательные центры. В то же время дроны дешевые, смертоносные и быстрые в изготовлении. Они уравнивают условия между мелкими игроками и известными гигантами отрасли.

"Украина демонстрирует, что время выхода на рынок и более гибкая разработка важны. Вместо того, чтобы разрабатывать идеальный продукт, который может занять много лет, важно быстро создавать продукты, которые можно тестировать, модифицировать и тестировать снова. Скорость имеет решающее значение", - заявил исполнительный директор шведского чемпиона по обороне Saab Микаэль Йоханссон.

Видео дня

По словам журналистов, меняться нужно не только в отрасли. Министерствам обороны и правительствам придется менять подход к закупке оружия, чтобы не отставать. Потому что все больше циклов разработки оружия определяются программным обеспечением, автономными системами, управляемыми искусственным интеллектом. Для начала официальным лицам придется искать за пределами своего обычного пула поставщиков, чтобы привлечь меньшие компании, многие из которых имеют технологический опыт.

"Если Украина чему-то нас научила, то это тому, что нам нужно двигаться быстрее", - подчеркнул глава Стратегического командования Великобритании, генерал сэр Джеймс Хокенхалл.

Использование дронов набирает обороты

Использование БПЛА во время конфликта не является новым. Однако сейчас их использование только ускорилось. Сейчас Украина имеет большие парки беспилотников, которые могут нацеливаться на российские цели с помощью автономной навигации и программного обеспечения с искусственным интеллектом.

"Подобно тому, как беспилотники радикально изменили поле боя, их растущая повсеместность также меняет оборонную промышленность, поскольку новые игроки появляются как конкуренты таким известным компаниям, как Lockheed Martin, Raytheon и BAE Systems, так называемым ведущим компаниям, которые доминировали в секторе десятилетиями", - говорится в статье.

В то же время традиционные игроки, которых толкает усиление конкуренции и вызовы в промышленности, часто реагируют, объединяясь с новичками или перенимая их меньших соперников. Существуют "различные способы налаживания сотрудничества, партнерства, осуществления прямых или косвенных инвестиций, чтобы дополнить внутреннее развитие технологий. Ориентиры оборонного сектора также играют определенную роль в поддержке стартапов для интеграции их решений в процессы закупок в мирное время", - говорит Йоханссон из Saab, который в прошлом году приобрел 5% акций Helsing.

Соучредитель и содиректор Helsing Гундберт Шерф описывает такие отношения как смесь сотрудничества и конкуренции. Компания, которая специализируется на программных решениях для обороны на основе ИИ, сотрудничает с Saab и Airbus. В июне прошлого года правительство Германии выбрало компании Helsing и Saab для предоставления новых средств электронной борьбы с поддержкой искусственного интеллекта для обновленного истребителя Eurofighter. Airbus заявляет, что также будет работать с компанией над искусственным интеллектом для ее будущей системы Wingman, где дроны будут работать с пилотируемыми истребителями.

В Британии BAE Systems приобрела стартап Malloy Aeronautics в феврале после двухлетнего партнерства. Malloy разработала целый ряд беспилотных электрических квадрокоптеров тяжелой грузоподъемности для малых и средних логистических миссий. План состоит в том, чтобы Malloy превратился в "малый и средний" бизнес.

Некоторые западные правительства указывают на волну инициатив как доказательство того, что они реагируют на быстрое развитие технологий. В августе прошлого года Пентагон начал инициативу Replicator, которая имеет целью разместить тысячи дронов в нескольких доменах в течение 18-24 месяцев. AeroVironment был среди избранных в первом транше. По словам Кэтлин Хикс, заместителя министра обороны, Пентагону удалось достичь всего за пять месяцев того, на что обычно требуется два-три года.

Государственные программы

Авторы отмечают, что несмотря на то, что европейские войска все еще значительно отстают от США, они начинают их догонять. Министерство обороны Великобритании выделило 5% своего годового бюджета на исследования и разработки, что эквивалентно 2,7 миллиарда фунтов стерлингов в год. Еще 2% бюджета на поддержку перспективных военных технологий и прикладной науки.

НАТО также начало менять свои процессы закупок, создав ускоритель инноваций Diana, чтобы способствовать сотрудничеству со стартапами и другими технологическими компаниями. Он также объявил о создании инновационного фонда НАТО, который сосредоточен на технологиях двойного назначения.

Однако для многих новичков в сфере обороны, которые видят, как быстро меняется война в Украине, инициативы слишком мало, слишком поздно. Некоторые руководители опасаются, что новые подходы потребуют разрушения нынешнего способа ведения бизнеса, когда крупные оборонные компании часто имели то, что конкуренты называли дружескими отношениями с правительствами.

"Другие соображения также необходимо принять во внимание, в частности "фундаментальные различия между закупками в мирное и военное время. Есть несколько важных требований по безопасности и безопасности, срока хранения, правил закупки и т.д., которые становятся гораздо менее важными во время войны. Оборонная промышленность должна быть в состоянии поддерживать оба эти сценария", - говорит Йоханссон из Saab.

Большинство руководителей считают, что успешная оборонная промышленность должна полагаться на оба типа компаний и оба типа оборудования, аппаратного и программного обеспечения.

Вас также могут заинтересовать новости: