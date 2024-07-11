Минобороны страны отметило, что разработка и внедрение беспилотников становится решающим фактором в боевых действиях.

Власти Нидерландов выделили 20 млн евро в совместный фонд новой коалиции по закупке беспилотников для Украины.

Как сообщило Министерство обороны страны, цель состоит в поставке ВСУ миллиона ударных FPV-дронов.

"Разработка и внедрение беспилотников становится решающим фактором в боевых действиях. У Украины есть дефицит беспилотников, у РФ - нет. Чтобы уменьшить нехватку, Латвия и Украина создали коалицию беспилотников, к которой присоединились Нидерланды. Цель коалиции - передать Украине 1 миллион беспилотников в этом году, а позже расширить поставки на другие типы беспилотников, например, для разведки", - заявили в Минобороны.

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Поставлять беспилотники согласилось более 265 компаний, из которых 9 - нидерландские.

"Украине быстро нужно много ударных беспилотников. Они очень хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Вместе с 11 другими странами мы собираемся предоставить их, мы подтвердили это сегодня на саммите НАТО", - прокомментировал министр обороны Рубен Брекельманс.

Коалиция дронов

17 февраля коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Кроме Латвии, Великобритании и Украины к коалиции присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. Всего в коалиции на сегодняшний день 14 стран.

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