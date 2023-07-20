Утверждается, что эти боеприпасы уже задействованы в боях на южном фронте. Также ВСУ собираются вести ими огонь вблизи Бахмута.

ВСУ уже начали использовать кассетные боеприпасы, переданные Соединенными Штатами в начале июля, на поле боя против российских захватчиков, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц.

Утверждается, что эти боеприпасы уже задействованы в боях на южном фронте. Также ВСУ собираются вести ими огонь вблизи Бахмута.

Кассетные боеприпасы, по словам неназванного украинского чиновника, использовались в ударах по траншеям оккупантов, чрезмерное минирование которых замедляло контрнаступление ВСУ.

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Зачем Украине кассетные боеприпасы - главное

Кассетные боеприпасы долго были темой споров в Белом доме, так как этот тип вооружения запрещен в большинстве стран мира. Хотя ни США, ни Украина, ни тем более Россия соответствующую конвенцию не подписывали.

Однако из-за интенсивности боев и нехватки артснарядов Вашингтон в июле 2023 года решился передать Украине кластерные боеприпасы, чтобы временно удовлетворить нужды ВСУ в выпускаемых снарядах.

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские войска с первых месяцев полномасштабного вторжения били по украинскому гражданскому населению кассетными боеприпасами. Поэтому ответ по врагу этим же типом БК он считает "справедливым".

По мнению экспертов, кассетные боеприпасы будут хорошо "двухсотить" российскую артиллерию. Одного снаряда хватит, чтобы уничтожить батарею противника, уточнил Роман Свитан.

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