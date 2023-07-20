Кирби утверждает, что Украина приступила примерно в течение семи последних дней к применению поставленных США кассетных боеприпасов.

В Белом доме подтвердили, что кассетные боеприпасы, которые США передали Украине, уже применяются украинскими защитниками на поле боя.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Киев использует кассетные боеприпасы "эффективно и надлежащим образом", пишет Reuters.

"Мы получили некоторые первоначальные отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно", - сказал Кирби на брифинге.

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Он добавил, что кассетные боеприпасы воздействуют на российские оборонительные порядки и маневры. Кирби утверждает, что Украина приступила примерно в течение семи последних дней к применению поставленных США кассетных боеприпасов.

Как поинформировал анонимный собеседник изданию CNN, США все еще ждут новостей от украинских военных о том, насколько эффективны боеприпасы на поле боя.

Кассетные боеприпасы для ВСУ от США - детали

7 июля Пентагон объявил очередной пакет военной помощи, в котором впервые поддержал Украину кассетными боеприпасами.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но на поле боя их еще не задействовала.

The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц сообщил, что ВСУ уже начали использовать кассетные боеприпасы, переданные Соединенными Штатами в начале июля, на поле боя против российских захватчиков.

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