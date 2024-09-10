По его словам, в фокусе также ракета FATH-360, которая имеет альтернативное более простое название BM-120.

Военный эксперт Олег Катков рассказал, что у Ирана есть ракета, которую можно запускать с любого гражданского грузовика, ведь она имеет универсальную пусковую платформу.

"Есть два типа ракет, которые сейчас на слуху. Раньше говорили о Fateh-110 и Zolfaghar, которые там 300-700 км. Сейчас уже говорят о ракетах Ababil и Arman, которые имеют дальность около 80 км и вес 240 кг. Она монтируется на гражданском шасси, но сама пусковая платформа может быть смонтирована хоть на КАМАЗ, хоть на "Урал", - сказал он в эфире КИЕВ24.

Катков отметил, что это не большой проблемой, ведь россияне, скорее всего, смонтируют пусковую платформу на российском шасси. По его словам, в фокусе также ракета FATH-360, которая имеет альтернативное более простое название BM-120.

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"Под таким названием она поставляется в "Хезболлу", где и была замечена. Она больше по габаритам, стартовый вес 800 кг, дальность до 120 км, но эта ракета также монтируется на гражданском шасси. Я думаю, РФ пойдет по этому пути. Они просто возьмут условный КАМАЗ или "Урал" и просто смонтируют его с ракетами", - пояснил он.

Иран передал России ракеты - детали

Иран отправил России баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Вашингтон намерен ответить санкциями на шаг, который еще больше втягивает Тегеран в войну в Украине.

Иран и Россия подписали контракт на поставку "сотен" ракет в конце 2023 года, сообщается в заявлении министерства финансов США. Российские военнослужащие прошли учения по использованию ракет летом. Первую партию ракет Россия получила в начале этого месяца, сообщается в сообщении министерства финансов.

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