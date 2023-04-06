Но масштаб поставок будет упираться в потребности самой Греции, постоянно живущей с ожиданием войны против Турции.

Греция будет поставлять Украине военную помощь "столько, сколько потребуется", но с учетом собственных оборонных потребностей. Об этом заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос в ходе визита в Афины его украинского коллеги Алексея Резникова, пишет The Washington Post.

В рамках этого визита греческая сторона пообещала украинскому гостю дополнительные поставки боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия, доступ к греческим госпиталям для раненых, а также новую партию советских БМП. Также Греция помогает в обучении украинских спецназовцев и танкистов.

Выступая в греческом парламенте накануне визита Резникова, Никос Панайотопулос заверил депутатов, что помощь Украине не должна ставить под угрозу обороноспособность самой Греции, имеющей почти враждебные отношения с Турцией. В частности министр полностью исключил поставки Украине танков "Леопард".

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"Мы даем то, что можем дать, но ничего, что могло бы хоть немного ослабить наши собственные оборонительные возможности, учитывая наши собственные вызовы национальной безопасности", – заявил Панайотопулос.

Военная помощь Украине от Греции

Традиционно Греция имела тесные связи с СССР и после с Россией в сфере поставок военной техники. Поэтому наряду с НАТОвской техникой в ее армии много техники советского производства. Это в частности системы ПВО разных поколений и БМП-1.

Ранее Греция уже осуществила несколько поставок оружия в Украину. В частности известно о передаче как минимум 60 советских БМП.

Поскольку Греция постоянно находится в ожидании полномасштабной войны против Турции, она неохотно передает Украине даже устаревшее оружие. Чтобы стимулировать эти поставки, США пообещали Греции возместить переданное за счет американской техники.

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