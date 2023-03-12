Пока поставка Украине 300 греческих БМП официально не анонсировалась.

США планируют передать Греции 300 боевых машин пехоты M2A2 Bradley взамен старых советских БМП-1 и американских бронетранспортеров М113, которые Афины передадут Киеву. Об этом пишет Ptisi Diastima.

Отмечается, что Греция давно добивалась от США поставки этой бронетехники, но дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас. США обещает поставить Греции свои БМП взамен тех, что будут переданы Украине.

Однако процесс, по всей видимости, не будет быстрым. Американцы сперва приведут в хорошее состояние передаваемые машины, чтобы они могли быстро встать на боевое дежурство в моторизованных подразделениях греческой армии.

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На ремонт и восстановление всех трехсот Bradley будет потрачено около 300 млн евро. Вероятно, эта сумма пойдет в зачет той техники, которую Греция передает Украине.

При этом не уточняется, сколько же старых БМП Греция отдаст Украине, получив от США сразу 300 Bradley.

Поставки оружия из Греции в Украину

Греция обладает достаточно внушительным парком пехотной бронетехники. Согласно открытым данным, на вооружении страны имеется около 170 БМП-1 и около 1850 М113.

В 2022 году Греция поставила Украине 40 БМП-1, взамен которых получила от Германии столько же БМП Marder. Уже в начале 2023 года была поставлена в Украину еще одна партия из 20 БМП-1.

При этом Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО С-300, ссылаясь на то, что ей самой они очень нужны. Греция живет в постоянном ожидании масштабной войны с Турцией за контроль над многочисленными островами в Эгейском море.

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