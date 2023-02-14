Глава греческого оборонного ведомства Николаос Панайотопулос заявил, что Украина получила также боеприпасы.

Власти Греции передали Украине 20 бронированных машин БМП-1. Пакет военной помощи также вошли боеприпасы.

По данным Министерства обороны Греции, на конференции Контактной группы по вопросам обороны Украины - так называемый "Рамштайн" - глава греческого оборонного ведомства Николаос Панайотопулос заявил, что Украина в рамках гуманитарной и оборонной помощи получила 20 единиц БМП-1 и боеприпасы.

При этом он указал, что Афины продолжат поддерживать борьбу украинского народа за суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Рамштайн-9 - что известно

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 14 февраля заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 22 страны - боевые машины пехоты и еще девять стран - системы противовоздушной обороны. Так, Италия и Франция заявили о готовности передать Украине новые зенитные ракетные комплексы SAMP/T,

Он заяверил, что участники "Рамштайна" сосредоточены на поставках вооружения, в отношении которого были взяты обязательства, а также на проведении обучения для бойцов ВСУ, предоставлении запасных частей, решении необходимых логистических вопросов и обеспечении необходимого обслуживания оружия

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