Если страны-партнеры выполнят планы по передаче Украине истребителей F-16, то в 2026-2027 годах всего передать могут около 130 единиц.

Украина ожидает поставок первых истребителей F-16 уже этим летом. До конца 2024 года партнеры могут передать 14 таких самолетов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. При этом он подчеркнул, что французские истребители Mirage-2000 стоит ожидать в 2025 году.

Мусиенко отметил, что на первом этапе Украина сможет использовать предоставленные партнерами истребители F-16 для того, чтобы отогнать авиацию противника и наносить удары по наземным целям оккупантов.

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"Думаю, скоро мы сможем иметь до 10 самолетов и, возможно, до 14 к концу года", – считает эксперт.

Истребители Mirage-2000 также смогут выполнять часть задач. Однако они, вероятно, поступят не раньше начала 2025 года.

По словам Мусиенко, если страны-партнеры выполнят планы по передаче Украине истребителей F-16, то в 2026-2027 годах всего передать могут около 130 единиц. Тогда у украинских пилотов будет полное преимущество в небе.

Самолеты для Украины

Благодаря заключенному с США соглашению Украина будет иметь несколько боевых эскадрилий самолетов, в состав которых войдут истребители F-16, но не только они. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. При этом, конкретные цифры он не назвал.

Ранее в СМИ также писали, что Аргентина может передать Украине свои боевые самолеты Super Etendard. Известно, что сейчас находятся в нерабочем состоянии из-за эмбарго, которое ввела Великобритания.

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