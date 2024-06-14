Без Греции Парижу будет трудно передать Украине значительное количество самолетов, а в Афинах уже сделали тревожное заявление.

Греция может сорвать создание "коалиции истребителей Mirage 2000", которые должны были бы передать Украине. Тревожное заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью для Bloomberg TV.

"Мы уже помогали Украине, передавая излишек своего вооружения; однако когда речь о самолетах, то это совсем другая лига, и мы не там", - сказал он, комментируя возможность передачи греческих Mirage 2000.

Как пишет военно-аналитический портал Defense Express, Греция является одним из главных операторов этих самолетов, тогда как у самой Франции их осталось не так уж и много. Поэтому без Греции поставка Украине Mirage 2000 может стать проблемной.

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Аналитики отмечают, что весной этого года Греция анонсировала планы избавиться по крайней мере от части своих Mirage 2000. Поэтому это заявление Мицотакиса может быть попыткой "выторговать" у Франции истребители следующего поколения - Rafale - в обмен на поставки "Миражей" Украине.

"Независимо от реальных мотивов заявления премьер-министра Греции, для нас это все равно означает не слишком благоприятные перспективы. А именно - что и поставка Mirage 2000 для ВСУ может растянуться на неопределенный период, как это уже получилось в истории с F-16", - пишет Defense Express.

Коалиция Mirage 2000

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Эммануэль Макрон анонсировал поставку Украине неназванного количества истребителей Mirage 2000 до конца года.

Позже и сам Макрон, и его подчиненные несколько раз отказались назвать количество самолетов, которые будут переданы Украине. Как подсчитали французские СМИ, если армия Франции хочет оставить у себя хотя бы одно подразделение Mirage 2000, то передать удастся максимум 6 самолетов. Чтобы передать больше, придется договариваться с другими странами, которые имеют эти самолеты на вооружении.

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