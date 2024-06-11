В отличие от F-16, которые распространены по всему миру, запасы Mirage значительно скромнее.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники создадут коалицию для передачи Украине истребители Mirage 2000-5. Он не уточнял, какие страны туда войдут, но список кандидатов не слишком большой.

"В отличие от F-16, которые распространены по всему миру, с Mirage 2000, даже без уточнения конкретной "пятой" версии, все значительно скромнее. Более того, даже из тех стран, которые имеют эти самолеты сразу возможно отнять некоторые государства, потому что вероятность того, что они начнут их передавать близка к нулевой. И на фоне этого, со стороны Defense Exrepss, вполне возможно предположить, какие именно страны могут войти в эту "Коалицию Mirage 2000", - отмечают аналитики Defence Express.

Франция, по разным источникам, имеет 26-27 Mirage 2000-5, однако в боевом состоянии из них только 20. Еще есть 6-7 двухместных Mirage 2000B, которые были модернизированы в 90-х годах. Кроме того, страна имеет 60 Mirage 2000D из которых 55 пройдут модернизацию RMV с целью продления сроков эксплуатации до 2030 года и поэтому пока они не являются ресурсом для передачи.

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По мнению экспертов, привлечение других участников к "коалиции" может быть очень непростым, даже если некоторые из них члены ЕС и НАТО. Из всех потенциальных участников коалиции только Франция активно вооружает Украину.

В частности, Греция скорее известна тем, что на полную пользуется "круговыми поставками", когда поставляла ЗРК С-300 только в обмен на Patriot. Сейчас Афины готовы максимально выгодно для себя деть Mirage 2000, потому что планируют устроить распродажу 89 боевых самолетов, среди которых 32 истребителя F-16 Block 30. Греческие воздушные силы имеют 19 одноместных Mirage 2000-5EG Mk2 и 5 двухместных Mirage 2000-5BG Mk2. Их сейчас выводят из эксплуатации, заменяя на Rafale, которых всего заказано 18 машин.

Возможные доноры в Азии

Остальные потенциальные доноры находятся в Азии. Катар уже пытается найти для своих выведенных из эксплуатации Mirage 2000-5 покупателей, поскольку контракт с Индонезией был расторгнут в феврале 2024 года. Речь идет о 12 машинах, из которых 9 - одноместные Mirage 2000-5EDA и 3 двухместные Mirage 2000-5DDA. Они нуждаются в восстановлении, которое должно было занять два года на мощностях чешской Excalibur International и финальным ценником на уровне 792 млн долларов, или по 66 млн долларов за один борт "под ключ".

ОАЭ также списывает французские истребители. Они имеют сразу 50 Mirage 2000-9 (37 одноместных Mirage 2000-9EAD и 13 двухместных Mirage 2000-9DAD), которая является последней версией модернизации Mirage 2000-5. Также страна имеет 6 уникальных Mirage 2000RAD в специальной разведывательной версии. Большинство из этих машин (20 одноместных, 12 двухместных) являются новыми. Их поставки начались в 2003 году.

В декабре 2021 года Франция и ОАЭ заключили рекордный контракт на поставку новейших истребителей Rafale F4, но первый из них поступит только в 2027 году. А до этого времени вряд ли страна откажется от имеющихся самолетов.

"Также можем вспомнить Египет, который с 80-х эксплуатирует 15 одноместных Mirage 2000C (Mirage 2000EM), которые являются предыдущей версией Mirage 2000-5 и объективно нуждаются в модернизации, а также еще 2 двухместных Mirage 2000B. Египет сейчас также находится в закупке Rafale планируя иметь на вооружении более полусотни. Но вряд ли египетские Mirage 2000 стоит рассматривать иначе, чем машины, которые могут стать лишь донорами запасных частей, или потребуют значительной модернизации", - отмечают аналитики.

В еще худшем состоянии могут быть такие же по возрасту перуанские Mirage 2000, которых всего до 10 одноместных Mirage 2000E (2000P) и еще два Mirage 2000ED (2000DP).

Какие страны не дадут Mirage

Есть еще две страны, которые вообще имеют нулевую вероятность стать донорами Mirage 2000 для Украины. Это Индия, которая имеет на вооружении до 37-44 одноместных Mirage 2000I и 10-11 двухместных Mirage 2000IT (частично в процессе модернизации с Mirage 2000H и Mirage 2000TH). Модернизация этих самолетов проводилась вместе с Израилем, а он блокирует реэкспорт своего вооружения в Украину, даже без учета тесного сотрудничества Дели и Москвы.

Не может стать донором самолетов и Тайвань, который эксплуатирует 45 одноместных Mirage 2000-5E и 9 двухместных Mirage 2000-5D. Хотя было принято решение не обновлять эти машины, вряд ли их преждевременно будут выводить из эксплуатации.

Украина получит Mirage 2000-5

Военный эксперт Петр Черник отметил, что для фундаментальных изменений на передовой Украине должны дать хотя бы 40 единиц таких самолетов. По его словам, Mirage 2000 - ничто иное, как французский аналог F-16.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что Mirage 2000 являются довольно современными и могут эффективно выполнять боевые задачи. Но американские F-16 для наших войск пока является приоритетным типом самолетов.

Опытный американский пилот F-16 в отставке, который успел полетать и на французских истребителях, рассказал о несовершенстве конструкционных особенностей "миражей".

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