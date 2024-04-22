Дипломат назвал сроки.

Копенгаген отдает Украине все свои истребители F-16, они должны быть в Украине этим летом, заявил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

В интервью "Мы - Украина" дипломата спросили, стоит ли Украине волноваться из-за недавней новости о продаже Данией Аргентине 24 истребителей этого типа. "Не волнуйтесь, самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации, потому что мы получаем новое поколение самолетов F-35", - сказал Миккельсен.

По его словам, часть истребителей доставят в Аргентину, однако Украина получит то количество, о которых было договорено. "Нечего волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали", - подчеркнул он.

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F-16 от Дании: что известно

Летом прошлого года премьер-министр страны Метте Фредериксен объявила, что они передадут украинской армии 19 американских истребителей F-16.

Уже в начале этого года в Министерстве обороны Дании заявили, что первые шесть истребителей не успеют передать до второго квартала 2024-го.

На днях стало известно, что Дания подписала соглашение о продаже Аргентине 24 своих истребителей F-16. Взамен они получат новые F-35.

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