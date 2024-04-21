Захватчики будут пытаться максимально выбить критическую энергетическую инфраструктуру Украины, отметил спикер Воздушных сил украинской армии.

РФ будет максимально интенсифицировать нанесение ударов по территории Украины до прибытия многоцелевых истребителей F-16.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили, каких неожиданностей от врага стоит ожидать в промежуток времени, пока новая американская помощь прибудет в Украину. Как сказал Евлаш, враг уже последние месяцы использует это время и осуществляет массовые атаки.

"Конечно, враг будет максимально интенсифицировать свои удары по нашей территории, пытаться выбить критическую энергетическую инфраструктуру насколько это возможно", - подчеркнул Евлаш.

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Он отметил, что у врага остается достаточно много ракет. Некоторые типы ракет враг применяет против Украины сразу после производства - с конвейеров. "Это все продолжается. И собственно до поставки... систем ПВО различных типов и F-16 нам надо держаться и отражать эти атаки врага", - подчеркнул Евлаш.

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Как сообщал УНИАН, ранее Илья Евлаш заявил, что Украина ожидает современные истребители F-16, поскольку они существенно усилят противовоздушную оборону страны, ведь такая авиация является составляющей общей системы ПВО. По его словам, в этом году ход войны могут изменить, кроме F-16, и системы ПВО.

Позже представитель американского Минобороны генерал-майор Патрик Райдер сказал, что новая помощь Украине из США может приехать очень быстро после того, как ее окончательно примут.

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