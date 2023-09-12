Этот пакет военной помощи от Дании станет 12-м с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дания готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму 5,8 млрд датских крон (около 830 млн долларов – УНИАН). В него войдут танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные орудия.

Об этом сообщает прес-служба Минобороны Дании. Отмечается, что этот пакет станет 12 и будет крупнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"12-й пакет помощи финансируется фондом "Украина" и в сотрудничестве с международными партнерами обеспечивает ряд востребованных вещей, которые могут поддержать оборону Украины", – сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что этот пакет военной помощи для Украины еще должен утвердить Финансовый комитет.

"Для того, чтобы Украина могла продолжать защищаться от незаконного вторжения России, абсолютно необходимо, чтобы такие страны, как Дания, продолжали оказывать военную и финансовую поддержку Украине", – подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Он отметил, что этот пакет военной помощи свидетельствует о переходе "в новый этап". За более чем полтора года полномасштабной войны Минобороны Дании почти опустошило свои запасы, сказал Троэльс Лунд Поульсен. В связи с этим страна рассматривает целенаправленные совместные закупки, которые будут адаптированы к потребностям Украины, при сотрудничестве с международными партнерами.

Военная помощь Украине: новости от партнеров

Швеция изучает возможность предоставление Украине истребителей Saab JAS 39 Gripen, сообщают шведские СМИ. Учитывая, что процесс вступления страны в НАТО еще не завершен, королевство хочет проверить, как возможная передача этих истребителей Киеву повлияет на обороноспособность государства.

Кроме того, немецкая компания Rheinmetall поставит в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder по поручению Федерального правительства Германии. Известно, что общее количество БМП, которые получит Украина составляет 80 единиц. Ожидается, что поставки начнутся уже в этом году.

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