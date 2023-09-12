В прошлом месяце власти скандинавской страны заявляли, что не планируют отправлять эти самолёты в Украину.

Швеция изучает возможность передачи Украине истребителей Saab JAS 39 Gripen. В прошлом месяце власти скандинавской страны заявляли, что не планируют отправлять эти самолёты в Украину.

Как пишет Sveriges Radio Ekot, теперь правительство хочет изучить, как возможная передача истребителей повлияет на обороноспособность Швеции, ведь заявка королевства на вступление в НАТО ещё не завершена. Также проанализируют, как быстро ВВС королевства смогут восполнить запасы и что нужно для обучения украинских пилотов и техников.

Вооружённые Силы Швеции дадут ответ в ноябре, после чего правительство сможет принять окончательное решение о поставке самолётов.

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Сейчас на вооружении Швеции стоят около 100 истребителей Gripen старой модели JAS-39C/D, которые планируется заменить на 60 модернизированных JAS-39E, писал Forbes.

Самолеты для Украины от стран Скандинавии - детали

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что передача Украине шведских истребителей Gripen пока не планируется, поскольку Швеция нуждается в этих самолетах для собственной обороны, ведь ее заявка на вступление в НАТО еще не завершена. В то же время, он не исключил возможность таких поставок в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина принять от Финляндии истребители четвертого поколения F-18 Hornet, которые там планируют вывести из экплуатации. На пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо в Киеве глава государства отметил, что приоритетными для Украины являются именно F-16 – из-за их количества, которое может обеспечить потребности украинских Воздушных сил. Однако, по его словам, Украина готова получать любые типы самолетов.

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