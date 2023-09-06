Глава государства желает совместно с Данией локализовать в Украине производство машин разминирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Дания готовит новый 12-й пакет помощи для Украины и обсуждается с этой страной расширение программы обучения пилотов на многоцелевых истребителях F-16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве.

"Я поблагодарил за оказанную оборонительную поддержку. Ее объем уже более 1,6 млрд долларов", - сказал Зеленский.

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Также президент добавил, что сегодня с датским премьером обсудил новый оборонный пакет.

"Это уже будет 12-й, который готовится на этот месяц", - отметил глава государства.

Он напомнил, что в Дании продолжается тренировка украинских пилотов на истребителях F16.

"Украинские военные имеют задачу как можно быстрее подготовить необходимую инфраструктуру в нашей стране. Это одна из ключевых задач, которую сейчас должны выполнить Силы обороны, конечно при поддержке наших партнеров. Но, тем не менее, многое зависит от нас. обсуждаем расширение наших возможностей по тренировке, ускорение реальной интеграции современных истребителей для защиты страны", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что уже состоялось первое заседание рабочей группы "авиационной коалиции" с представителями Украины.

В свою очередь, Фредериксен подтвердила, что сейчас в Дании уже продолжаются учения украинских пилотов, технического персонала и военных планировщиков.

Она отметила, что Дания предоставляет Украине танки, транспортные средства, артиллерию и боеприпасы.

"И конечно, мы готовы делать гораздо больше, в том числе больше для противовоздушной обороны для защиты жизней украинцев и инфраструктуры", - подчеркнула Фредериксен.

Она заверила, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что поддержка Дании является долгосрочным обязательством.

Также, Зеленский назвал разминирование еще одним важным направлением сотрудничества с Данией.

"Украина благодарна за переданное оборудование, за подготовку украинских специалистов. Мы имеем договоренности по локализации некоторых производств с другими государствами. Что касается локализации производства машин разминирования, я сегодня также поднимал этот вопрос с премьер-министром Дании. Может мы сможем поработать и в этом направлении и с датскими компаниями", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина приглашает датские компании принять участие в форуме оборонных индустрий этой осенью.

Дания оказывает военную помощь Украине

Дания планирует предоставить Украине 19 истребителей F-16 и вместе с Нидерландами стать первыми странами, которые это сделают.

Раньше Дания предоставила нашей стране все свои САУ CAESAR.

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