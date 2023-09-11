Поставка начнется уже в этом году.

Федеральное правительство Германии поручило Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщили в компании Rheinmetall.

При этом отмечают, что заказ был размещен в августе 2023 года и его стоимость составляет "двузначное число миллионов евро".

"Rheinmetall продолжает работу над существующими транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить, согласно контракту, начиная с 2023 года", - отмечают в компании.

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При этом сообщается, что вместе с этим заказом общее количество машин Marder, которые будут поставлены в Украину составит 80.

"21 марте 2023 года компания уже выпустила первые 20 бронетранспортеров для Украины по заказу федерального правительства. Также есть 20 дополнительных бронетранспортеров от Rheinmetall, которые были введены в эксплуатацию в июне 2023 года. Их также недавно доставили", - отмечают в Rheinmetall.

Украина просит у Германии больше Leopard 2

Как сообщал УНИАН, в июне заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник отметил, что на фоне потери первых западных танков в ходе контрнаступления ВСУ, на фронте очень нужны танки Leopard 2, они "на вес золота" для решающего наступления. Он отметил, что Украина попросила у Германии эти танки, а также была просьба передать украинской армии еще 60 боевых машин пехоты Marder.

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