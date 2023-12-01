Системы ПВО являются одним из главных приоритетов для украинской оборонной промышленности.

В Минобороны заверили, Украина сосредоточит усилия на производстве собственного зенитно-ракетного комплекса "Коралл". Издание РБК-Украина собрало разрозненную информацию об этом малоизвестном неспециалистам ЗРК, чтобы получить более-менее четкое представление о нем.

Известно, что разработку ЗРК "Корал" начало украинское конструкторское бюро "Луч" в 2016 году. Публично макет управляемой зенитной ракеты комплекса "Коралл" впервые показали публике в 2021 году среди ряда других разработок этого предприятия.

Как рассказывал тогда гендиректор ГККБ "Луч" Олег Коростелев, зенитная ракета "Коралла" сможет летать на расстояние до 40 километров при общем весе в 300 кг, из которых 25 кг – боевая часть. Практичный "потолок" высоты указан в 10 километров.

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Планировалось, что "Коралл" станет универсальным комплексом, который можно будет монтировать и на сухопутную, и на морскую платформу, и даже цеплять на самолеты для пусков в режиме "воздух-воздух".

Тогда же в 2021 году сообщалось, что "Луч" работает над целой линейкой зенитных ракетных комплексов. Так что ракета с дальностью полета в 40 км – лишь один из вариантов. Также в разработке были варианты с дальностью до 10 км и до 100 км. На тот момент готовность 40-километровой версии оценивалась в 70%.

На поле боя "Коралл" должен работать в роли "легкого" мобильного ЗРК "малого-среднего" радиуса действия. Например, он может быть "приписан" к конкретному объекту, который нуждается в усиленной защите от воздушных атак – аэродрому, морскому порту, важному промышленному объекту и тому подобное.

Также утверждалось, что "Коралл" способен уничтожать не только "стандартные" воздушные цели, такие как вертолеты, самолеты и БПЛА, но также баллистические ракеты, считающиеся достаточно сложными для перехвата. Также заявлялось о способности ракеты наносить удары по наземным и надводным целям.

Ситуация с поставками оружия для ВСУ

Как писал УНИАН, поставка Украине дальнобойных бомб GLSDB откладывается. По данным СМИ, Пентагон получит бомбы только в конце декабря, после чего понадобится несколько месяцев для проведения испытаний перед тем, как оружие начнут передавать Украине.

Также мы рассказывали, что в ЕС планируют сделать Украину частью своей оборонной промышленности. Европейский ВПК не только будет работать на нужды ВСУ, но также должен наладить сотрудничество с украинскими заводами.

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