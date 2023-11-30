Главное внимание будет посвящено производству средств противовоздушной обороны.

В 2024 году Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эфире телемарафона. Главное внимание будет посвящено производству средств противовоздушной обороны – "от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более 100 километров (вроде ЗРК "Коралл")".

"Кроме того, в утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено, что около 175 миллиардов гривень выделяется на закупку ракет и боеприпасов, чтобы наши Силы обороны могли достойно противостоять российской агрессии", – подчеркнул Гаврилюк.

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Отмечается, что развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является приоритетом для Министерства обороны Украины.

Производство оружия в Украине

В ноябре 2023 года сообщалось, что Украина создала дрон Backfire, устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы РФ. Этот БпЛА уже демонстрирует хорошие результаты на фронте. За последние два месяца военные совершили не менее 50 успешных миссий.

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине появятся "Армия роботов" и "Армия РЭБ" (радиоэлектронной борьбы). Глава Минцифры подчеркнул, что важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь их масштабировать.

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