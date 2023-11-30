Сейчас в ЕС работают над крупным планом по оптимизации и модернизации оборонной промышленности блока.

Будущая стратегия оборонной промышленности Европы должна обязательно включать потребности и производственные возможности Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме Европейского оборонного агентства в Брюсселе, пишет Euractiv.

"Наша стратегия может быть полной только тогда, когда она также будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал", – сказала фон дер Ляйен в своем выступлении.

По ее словам, Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, в частности, чтобы помочь удовлетворить потребности Киева в текущей войне против России.

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"Первым шагом для достижения этого является привлечение Украины к процессу консультаций по промышленной стратегии. Это должно привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ с согласия Европейского парламента и Совета, где это необходимо", — сказала глава Еврокомиссии.

Как отмечает Euractiv, проект программы Европейской оборонной промышленности должны представить широкой публике в начале следующего года. Программа в частности будет предусматривать пути финансирования оборонной отрасли стран Европы.

Главной задачей этой программы является не просто увеличение производственных мощностей, но также стремление сделать ВПК Европы более гибким и устойчивым через усиление трансграничного сотрудничества. До сих пор такое сотрудничество остается скорее исключением, чем правилом, отмечает Euractiv.

Сотрудничество в сфере безопасности Украины и Запада

Как писал УНИАН, страны-члены НАТО не смогли преодолеть разногласия по быстрому вступлению Украины. Против высказались США и Германия, которые хотят, чтобы процесс определялся условиями, а не политическими соображениями.

Недавно президент Чехии Петер Павел поделился опасением, что 2024 год может стать более "благоприятным" для России, если западные партнеры Украины будут затягивать с необходимой ВСУ помощью. По его словам, есть только один правильный выбор: дать все необходимое Киеву. Любая меньшая помощь обернется для Запада поражением.

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