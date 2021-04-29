Он напомнил, что значительные операции с российскими оборонными организациями регулируются законом CAATSA.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Турция и все союзники государства должны воздержаться от дальнейшей закупки российского оружия, предупредив о наложении санкций.

Об этом он заявил во время "круглого стола" в Госдепартаменте с участием иностранной прессы, пишет Reuters.

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"На будущее. Также очень важно понимать, чтобы Турция и все союзники и партнеры США избегали будущих закупок российского оружия, включая С-400", – отметил Блинкен.

Он напомнил, что любые значительные операции с российскими оборонными организациями регулируются законом CAATSA о противодействии противникам США вместе с санкциями, призванными отказать страны от покупки военной техники у России.

Россия и Турция договорились о поставке С-400 в 2017 году. Тогда же США исключили Анкару из программы по истребителям F-35.

В декабре 2020 года Вашингтон ввел санкции против четырех чиновников Турции и управления отдельных предприятий из-за покупки российских ракетных систем С-400.

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Автор: Яна Ставская