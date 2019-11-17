Под Рязанью рядом с жилыми домами рухнул новейший российский беспилотник

Дрон упал в 70 метрах от жилых домов, на место, где часто гуляют местные жители.

В Рязанской области РФ потерпел крушение беспилотный летательный аппарат «Орион».

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Как сообщает Tjournal, по информации местных СМИ дрон упал рядом с жилыми домами, в месте, где часто гуляют местные жители.

В пресс-службе губернатора Рязанской области признали, что «Орион» рухнул в 70 метрах от жилых домов. Он упал во время испытательного полёта до аэропорта Протасово. При этом подчеркнули, что пострадавших нет. Причины крушения пока не уточняются.

«Орион» считается первым российским БПЛА, полностью спроектированным в РФ и построенным только из российских комплектующих. В августе в Минобороны РФ отчитались о начале его серийного производства.

Ранее сообщалось, что новый украинско-турецкий ударный беспилотник Akinci способен нести более 1 тонны вооружения.