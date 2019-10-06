В США приняли на вооружение ударную атомную подлодку

Подлодки этого типа способны находиться под водой в течение нескольких месяцев.

В боевой состав Военно-морских сил США на церемонии в городе Гротон приняли ударную атомную подводную лодку USS Oregon SSN 793, оснащенную 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk.

Читайте такжеСША и Черногория готовятся к крупнейшей военной сделкеОб этом сообщается на сайте Пентагона.

«Oregon является 20-й подводной лодкой класса «Вирджиния», которая имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев», – говорится в сообщении.

Стоимость постройки каждой такой подлодки класса «Вирджиния» четвертого поколения оценивается примерно в 2,7 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, ВМС США успешно испытали новую противокорабельную ракету.