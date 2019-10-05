ВМС США успешно испытали новую противокорабельную ракету (фото, видео)

Новая ракета была разработана с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) неподалеку от острова Гуам в Тихом океане.

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Как сообщает CNN, испытания прошли в рамках учений Pacific Griffin 1 октября..

Ракета была запущена с корабля USS Gabrielle Giffords в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который отбуксировали в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Дальность полета NSM составляет более 160 км. Это на 30% больше, чем дальность ракет "Гарпун", которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.

Новая ракета была разработана с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

Видео: USA Military Channel

Ранее сообщалось, что агентство по противоракетной обороне (MDA) США заключило с тремя американскими компаниями - Lockheed Martin, Boeing и Raytheon - контракты на разработку проектов систем защиты от гиперзвукового оружия.