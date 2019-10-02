Business Insider об оружии Холодной войны: США строили сумасшедшие летающие реакторы, а СССР — лодки с крыльями

Издание составило список самых причудливых и странных видов оружия, разработанных во времена конфликта между США и СССР.

Холодная война была периодом наибольших испытаний как для американцев, так и для советских граждан, которым приходилось жить под постоянной угрозой ядерного уничтожения. Если бы они знали о том, над каким супероружием работает вражеская сторона, то, наверное, не спали бы ни одной ночи.

Борьба против коммунизма была золотым временем для производителей оружия и правительственных военных планировщиков, — пишет Business Insider. Складывается впечатление, что армия США была открыта к чему-либо, что способно убивать или загнать в безвыходное положение войска СССР. Даже если разработки были, мягко говоря, слишком креативными.

Издание составило список из шести самых странных и причудливых образцов оружия времен Холодной войны.

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Первый в списке – британский проект ядерной мины Blue Peacock. Наземные мины – это опасное и рискованное дело по нескольким причинам. Во-первых, они, конечно же, скрыты от взгляда. И никто не знает, где они установлены, пока не будет уже поздно. Но в случае Blue Peacock это «поздно» наступает с взрывом мощностью 8-10 килотонн. Во времена Холодной войны, кажется, все хотели обладать каким-то особым ядерным оружием. В случае Великобритании это была бомба, которая бы не позволила СССР оккупировать британскую территорию в случае Третьей мировой войны. Blue Peacock была большой ядерной бомбой, которая была закопана в районе близ Северной Германии.

Идея заключалась в том, чтобы оставить бомбу без присмотра. А взорвать ее можно было только установив таймер на восемь дней или с помощью специального провода. Особым безумием было то, что британские инженеры не смогли решить проблему воздействия на мину холодных зим в Северной Германии. Поэтому единственное, до чего они додумались, — это укрыть бомбу одеялами или поселить над ней живых кур для согрева оружия.

Второй в списке – танк Chrysler TV-8. Издание называет его самым неуклюжим танком в мире. Однако, это был американский ядерный танк, произведенный в Детройте. Машину двигал ядерный реактор. Кроме того, в нем была установлена телевизионная система в форме замкнутого круга. Именно так экипаж должен был видеть ситуацию. Сами танкисты должны были сидеть в массивной ходовой части рядом с двигателями и боеприпасами. Но TV-8 был еще и сконструирован так, чтобы он мог двигаться по воде. В нем были установлены два реактивных насоса, которые должны были выкачивать воду. Кроме основной пушки в TV-8 были еще 30-миллиметровый и 50-миллиметровый пулеметы дистанционного управления. Весил танк 25 тонн. Впрочем, он был вдвое легче, чем M1 Abrams.

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В список странного оружия Business Insider также включил «Проект Орион». Все началось с того, что американские инженеры были в эйфории от возможностей ядерной энергетики. Они решили, что ядерные двигатели позволят долететь до Марса и даже дальше. Но речь шла не о двигателе, который приводил в движение определенной цепью ядерных реакций, нет. Он работал буквально на ядерных бомбах. Замысел заключался в том, что ядерный взрыв должен был выбросить космический корабль на орбиту, а потом еще один подтолкнуть в направлении нужной планеты. Единственной проблемой было то, что после себя такой двигатель оставлял ядерное загрязнение и кучу ядерных отходов в атмосфере.

Наконец кто-то решил, что с ядерным оружием человечество немного перестаралось. Поэтому была выдвинута идея разработать оружие, которое может ударить с аналогичной силой, но без сброса ядерных бомб на город. Так появился «Проект Тор». И он на четвертом месте в списке.

На пятом месте – проект «Плутон». Если бы существовал конкурс среди самых странных вооружений времен Холодной войны, то эта разработка США была бы претендентом на золото. Это оружие фактически было беспилотным реактивным аппаратом, заполненным ядерными материалами. После запуска он должен был бы лететь со сверхзвуковой скоростью как можно дольше. Его реактивный двигатель очень грелся, потому что его питал ядерный реактор. Так вот оказалось, что «Плутон» мог летать очень долго. Но долетев до района целей, он должен был сбрасывать ядерные отходы своего реактора на все, над чем двигался. Потенциально это могло бы продолжаться вечно.

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Пентагон отказался от идеи, потому что от такого оружия не было известной защиты. Американские военные не хотели, чтобы СССР даже задумался построить что-то подобное и использовать против США.

На шестом месте списка – советский «летучий корабль». В отличие от других сумасшедших разработок из этого списка, СССР действительно построил экраноплан. Быстрее, чем любой корабль, и больше, чем любой самолет летучий корабль мог нести на борту что угодно: от грузов до войск и ядерного оружия. Да еще и с очень большой скоростью. Правда, лишь на высоте 4 метров над землей. Его двигатели были наиболее продвинутыми в те времена. Каждый из них создавал тягу, которой может похвастаться разве что F-35. Летучий корабль мог нести на борту до 907 тонн груза, пролетая низко над водами, и избегая обнаружения. Фактически он мог организовать небольшую высадку армии в духе Нормандской в любой точке мира. К счастью, СССР построил только один такой самолет-корабль. А потом и вовсе проиграл в Холодной войне.