Смоделированы последствия "ограниченного" ядерного конфликта между Россией и НАТО (видео)

Даже "локальное" использование ядерного оружия приведет к гибели почти 100 миллионов человек, говорят ученые.

Видеоролик, в котором ученые представили итоги "Доктрины совместных ядерных операций", показывает вымышленный конфликт сил НАТО и России.

Согласно сценарию, российская армия наносит ядерный удар по приграничным районам Германии и Польши, передает Naked Science.

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В ответ США применяет ядерное оружие по Калининградской области. По расчетам ученых, уже к этому моменту погибнет не менее 2,6 миллионов человек.

Однако обе стороны уже переступили черту и развязали себе руки в применении ядерного оружия. Удар 300 боеголовок парализует силы НАТО, в ответ по территории РФ отправляются сохранившиеся 180 боеголовок. Согласно модели, смертность достигает уже 34,1 миллионов, и еще 57,4 миллионов человек погибнет от тяжелых поражений и ран.

Авторы работы подчеркивают, что «ограниченной» ядерная война не бывает, а потому следует усилить контроль за смертельным вооружением.

Ранее разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями.