Украина и НАТО усилят взаимодействие в противодействии гибридным угрозам и вызовам

Кулеба и представители Альянса обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в регионе Черного моря.

Украина и НАТО проявили взаимный интерес в усилении взаимодействия в контексте противодействия гибридным угрозам и вызовам.

Об этом говорилось во время встреч вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с представителями НАТО в штаб-квартире альянса, сообщает Правительственный портал.

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Кулеба обсудил дальнейшие пути сотрудничества с Альянсом в ходе встреч с заместителем генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Бетинной Каденбах, помощником генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой и специальным представителем генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон.

Встречи состоялись в рамках двухдневного рабочего визита вице-премьера в Брюссель.

Для интенсификации практического взаимодействия в сфере реформирования структур сектора безопасности и обороны была достигнута договоренность активизировать деятельность Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы.

«Стороны прооявили взаимный интерес к усилению взаимодействия Украина-НАТО в контексте противодействия гибридным угрозам и вызовам и обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в регионе Черного моря», - говорится в сообщении.

В контексте обновленной политики Альянса по взаимодействию с партнерами стороны обсудили приоритеты и совместные мероприятия в рамках предложенного НАТО принципа «одна страна - один план».