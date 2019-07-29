Минобороны показало кадры с новых испытаний высокоточного ракетного комплекса "Ольха-М"

Стало известно, какая бригада ВСУ первой получит высокоточные ракетные комплексы «Ольха-М».

На военном полигоне Одесской области прошли испытания нового образца ракетного вооружения − комплекса «Ольха – М».

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Как сообщает информационное агентство Минобороны, во время испытаний отрабатывали очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений. Пуск ракет проводили штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады. Отмечается, что именно эта бригада будет первой в ВС Украины, арсеналы которой будут усилены новыми разработками.

«Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники приняли активное участие в организации и методическом обеспечении проводимых испытаний. Свой высокий профессионализм они продемонстрировали во время оценки траекторных характеристик нового образца ракетного вооружения, используя современное цифровое измерительное средство – радарную систему MFTR-2100/40», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса «Ольха», созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Главным разработчиком этой ракеты выступает киевское КБ «Луч». В декабре того же года Кабинет министров увеличил срок осуществления предоплаты для работ по реализации проекта нового ракетного комплекса «Ольха» до двух лет.

Весной 2018 года на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса, после чего тогдашний президент Украины Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса «Ольха» и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в 1 млрд грн.

25 июля 2019 года в Одесской области прошел очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.