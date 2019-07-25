Бьет на 70 км: испытания высокоточного оружия для ВСУ показали на видео

Согласно техническим характеристикам, максимальная дальность стрельбы "Ольхи" – 70 км.

В Украине провели испытания новейшего ракетного вооружения "Ольха-М", которая является модернизированной версией "Ольхи".

Оружие проверяли на дальность. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook.

"24 июля состоялся очередной этап заводских испытаний высокоточной системы залпового огня "Ольха-М". В ходе испытаний отрабатывались очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений", – рассказал он.

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Згурец добавил, что "Ольха-М" является логическим продолжением работ по теме уже принятой на вооружение ВС Украины высокоточной системы залпового огня "Ольха".

"Как известно, "Ольха" является глубокой модернизацией РСЗО "Смерч" – так оно зафиксировано в документах. Хотя по сути речь идет о создании новой системы залпового огня с возможностями высокоточного оружия – в габаритных параметрах реактивного снаряда для РСЗО "Смерч", – подчеркнул он.

Согласно техническим характеристикам, максимальная дальность стрельбы "Ольхи" – 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории – около 3,4 М. По результатам государственных испытаний, высокоточная система залпового огня "Ольха" в конце 2018 года была принята на вооружение ВС Украины.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса "Ольха", созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Главным разработчиком этой ракеты выступает киевское КБ "Луч". В декабре того же года Кабинет министров увеличил срок осуществления предоплаты для работ по реализации проекта нового ракетного комплекса "Ольха" до двух лет.

Весной 2018 года на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса, после чего на то время президент Украины Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса "Ольха" и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в 1 млрд грн.