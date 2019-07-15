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Франция спустила на воду атомную подлодку нового поколения (фото)

15:01, 15 июля 2019
Оружие
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Французская оборонная компания Naval Group 12 июля 2019 года спустила на воду первую атомную подводную лодку нового поколения, построенную по проекту "Барракуда".

Подлодка, получившая имя Suffren ("Сюффрен"), уже приступила к швартовным испытаниям. Как ожидается, морские ходовые испытания корабля начнутся во второй половине 2020 года, сообщает N+1 со ссылкой на Jane’s.

Проект атомных подводных лодок Barracuda ("Барракуда") разрабатывался во Франции с начала 2000-х годов. Новые корабли в составе французского флота должны будут постепенно заменить устаревающие атомные подлодки типа Rubi ("Рюби"), поступавшие на вооружение с 1983 года. В общей сложности французские военные намерены принять на вооружение шесть подлодок типа "Сюффрен".

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Подводное водоизмещение подлодки "Сюффрен" составляет 5,3 тысячи тонн при длине 99,5 метра и ширине 8,8 метра. Корабль оснащен атомным реактором K15 мощностью 150 мегаватт и способен развивать скорость до 25 узлов. Подлодка вооружена четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для запуска торпед и ракет, а также постановки минных заграждений.

В конструкции французской подлодки реализованы несколько новых решений, включая водометный движитель и X-образные рули, размещенные в хвостовой части. Использование нового реактора позволило увеличить время между перезарядками энергетической установки с семи до десяти лет.

Подлодка "Сюффрен" допускает перевозку специального мобильного контейнера, закрепленного за рубкой. В этом контейнере можно размещать вооружение и оборудование 12 десантников сил специальных операций. Новые корабли будут стоять на вооружении по меньшей мере до 2060 года.

Напомним, в апреле Россия спустила на воду атомную подводную лодку специального назначения, которая, как считают, способна нести подводные беспилотные аппараты, оснащенные ядерными зарядами.

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Теги: #Франция#подлодка