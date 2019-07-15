Франция спустила на воду атомную подлодку нового поколения (фото)

Новые корабли будут стоять на вооружении по меньшей мере до 2060 года.

Французская оборонная компания Naval Group 12 июля 2019 года спустила на воду первую атомную подводную лодку нового поколения, построенную по проекту "Барракуда".

Подлодка, получившая имя Suffren ("Сюффрен"), уже приступила к швартовным испытаниям. Как ожидается, морские ходовые испытания корабля начнутся во второй половине 2020 года, сообщает N+1 со ссылкой на Jane’s.

Проект атомных подводных лодок Barracuda ("Барракуда") разрабатывался во Франции с начала 2000-х годов. Новые корабли в составе французского флота должны будут постепенно заменить устаревающие атомные подлодки типа Rubi ("Рюби"), поступавшие на вооружение с 1983 года. В общей сложности французские военные намерены принять на вооружение шесть подлодок типа "Сюффрен".

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Подводное водоизмещение подлодки "Сюффрен" составляет 5,3 тысячи тонн при длине 99,5 метра и ширине 8,8 метра. Корабль оснащен атомным реактором K15 мощностью 150 мегаватт и способен развивать скорость до 25 узлов. Подлодка вооружена четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для запуска торпед и ракет, а также постановки минных заграждений.

В конструкции французской подлодки реализованы несколько новых решений, включая водометный движитель и X-образные рули, размещенные в хвостовой части. Использование нового реактора позволило увеличить время между перезарядками энергетической установки с семи до десяти лет.

Подлодка "Сюффрен" допускает перевозку специального мобильного контейнера, закрепленного за рубкой. В этом контейнере можно размещать вооружение и оборудование 12 десантников сил специальных операций. Новые корабли будут стоять на вооружении по меньшей мере до 2060 года.

Напомним, в апреле Россия спустила на воду атомную подводную лодку специального назначения, которая, как считают, способна нести подводные беспилотные аппараты, оснащенные ядерными зарядами.