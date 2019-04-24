Россия спустила на воду субмарину, способную нести ядерные беспилотники

Работа над разработкой субмарины продлится, а в следующем году начнутся испытания с целью введения судна в эксплуатацию до конца 2020 года или в начале 2021 года.

Россия спустила на воду атомную подводную лодку специального назначения, которая, как считают, способна нести подводные беспилотные летательные аппараты, оснащенные ядерными зарядами.

Субмарину «Белгород» презентовали 23 апреля в северо-западном российском городе Северодвинск. За запуском наблюдал президент России Владимир Путин через видеосвязь в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Радио свобода.

Российское государственное агентство новостей ТАСС сообщило, что работа над разработкой субмарины продлится, а в следующем году начнутся испытания с целью введения судна в эксплуатацию до конца 2020 года или в начале 2021 года.

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По сообщению, подводная лодка, длиной 184 метра, сможет нести шесть дронов. Как ожидают, беспилотники будут введены в эксплуатацию в 2027 году, сообщают СМИ со ссылкой на данные американской разведки.

Строительство подлодки началось в 1992 году, но несколько раз откладывалось из-за финансирования.

Журналистам не разрешили фотографировать или снимать субмарину.