Россия спустила на воду субмарину, способную нести ядерные беспилотники
Россия спустила на воду атомную подводную лодку специального назначения, которая, как считают, способна нести подводные беспилотные летательные аппараты, оснащенные ядерными зарядами.
Субмарину «Белгород» презентовали 23 апреля в северо-западном российском городе Северодвинск. За запуском наблюдал президент России Владимир Путин через видеосвязь в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Радио свобода.
Российское государственное агентство новостей ТАСС сообщило, что работа над разработкой субмарины продлится, а в следующем году начнутся испытания с целью введения судна в эксплуатацию до конца 2020 года или в начале 2021 года.
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По сообщению, подводная лодка, длиной 184 метра, сможет нести шесть дронов. Как ожидают, беспилотники будут введены в эксплуатацию в 2027 году, сообщают СМИ со ссылкой на данные американской разведки.
Строительство подлодки началось в 1992 году, но несколько раз откладывалось из-за финансирования.
Журналистам не разрешили фотографировать или снимать субмарину.