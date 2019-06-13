Американские военные показали массовый взлет конвертопланов (видео)

Кроме пилотов конвертопланов, свое летное мастерство показали пилоты вертолетов CH-53E Super Stallions.

Корпус морской пехоты США провел учения на своей калифорнийской базе Marine Corps Air Station Miramar, во время которых летчики конвертопланов Bell V-22B Osprey продемонстрировали слаженную работу и общий высочайший уровень профессионализма.

Соответствующее видео выложил в YouTube Ultimate Military Channel.

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Кроме них, свое летное мастерство показали пилоты вертолетов CH-53E Super Stallions.

V-22 Osprey — единственный серийно выпускаемый конвертоплан в мире. Он состоит на вооружении Корпуса морской пехоты, а также ВМС и ВВС США.

CH-53E Super Stallions — самый большой и самый тяжелый вертолет из всех, которые эксплуатируют американские Вооруженные силы. Он выполнен на базе Sikorsky CH-53 Sea Stallion, который ввели в строй в 1960-х.

Как сообщал УНИАН, прототип нового конвертоплана V-280 американской компании Bell в ходе очередного этапа испытаний смог достигнуть скорости в 300 узлов – более 345 миль в час (555 км/ч).