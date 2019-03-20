В Украине проходят испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 (видео)

Bayraktar TB2 будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.

В Украине проходят испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Испытания транслировались в прямом эфире на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

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"Сегодня особенный день. Здесь (в Хмельницкой области - УНИАН) и сейчас проходят испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar турецкого производства", - заявил Порошенко.

Кроме того, президент анонсировал передачу Вооруженным силам Украины новых образцов военной техники и вооружения.

Также Порошенко сообщил, что беспилотники Bayraktar TB2 будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.

По словам президента, испытания прошли успешно благодаря системе лазерного наведения и высокоточного оружия.

«Я поздравляю с этим ВСУ, поздравляю украинский народ. У нас сегодня появилась совершенно новое оружие - ударные беспилотники», - заявил Порошенко.

«Вы видите камеру, которая работает непосредственно на БПЛА, вы видите точность попадания. На сегодня появились совершенно новые возможности и у сил спецназначения - сил спецопераций ВСУ, десантников, других частей, в том числе моторизованных, которые будут иметь на вооружении указанные комплексы», - отметил глава государства.

Порошенко считает, что получение Украиной ударных беспилотников Bayraktar TB2 является хорошим вкладом в укрепление обороноспособности государства.

Как сообщал УНИАН, 12 января Порошенко заявил о подписании соглашения о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.

14 января в командовании Воздушных сил ВСУ объяснили, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 существенно усилят обороноспособность Украины, однако на данный момент не известно, в какие рода войск они поступят.