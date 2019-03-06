ВСУ начинают испытания турецких ударных беспилотников - Порошенко

По словам президента, в 2014 году Вооруженные силы Украины использовали полулюбительские образцы беспилотников.

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 уже поступили в Украину, начинаются их испытания.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы выходим на серийное производство новейших образцов вооружения и военной техники, в частности налажено производство современной бронетехники, армия уверенно осваивает такую важную военную технологию как беспилотные комплексы", - заявил он.

По словам Порошенко, в 2014 году Вооруженные силы Украины использовали полулюбительские образцы беспилотников.

"Сегодня ВСУ приняли на вооружение и закупают современные авиационные комплексы украинского производства: "Спектатор", "Фурия", "Лелека", Fly Eye и другие. В этом году взят на вооружение беспилотный комплекс "Сокол", - сказал президент.

"Могу открыть информацию: сейчас состоится испытание нового мощного ударного беспилотного комплекса Bayraktar, о поставках которого мне удалось договориться с президентом Турции. Эти комплексы уже находятся на территории Украины", - заявил он.

"Впервые за годы независимости государство создает производство боеприпасов, после уничтожения луганского завода это стало возможным благодаря эффективной деятельности Генпрокуратуры по спецконфискации средств режима Януковича", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 12 января президент заявил о подписании соглашения о закупке для украинской армии турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

14 января в командовании Воздушных сил ВСУ объяснили, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 существенно усилят обороноспособность Украины, однако на данный момент неизвестно, в какие рода войск они поступят.

Bayraktar TB2 — турецкий беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. Может нести противотанковые управляемые ракеты и авиационные бомбы.

Беспилотник побил мировой рекорд в своем классе аппаратов по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте 8 км он находился в небе более 24 часов.