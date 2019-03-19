National Interest: США десять раз "теряли" свое ядерное оружие

Издание составило список скандальных случаев, когда американские военные «играли с огнем» во время обращения с опасными боеголовками.

В первые годы Холодной войны ядерный арсенал США очень быстро увеличивался. А вместе с количеством ракет, бомб и боеголовок росло и количество инцидентов с ними.

Издание National Interest составило список из десяти случаев, когда армия США теряла образцы самого опасного оружия в мире.

Первый из них произошел 10 марта 1956 года. Стратегический бомбардировщик B-47 с двумя ядерными капсулами разминулся с самолетом-заправщиком над Средиземным морем. Самолет так и не нашли, так же как и ядерные «капсулы» на его борту. Издание поясняет, что первые образцы ядерного оружия имели такие капсулы с опасными материалами, которые можно было снять. Военно-воздушные силы США в те годы не вставляли их в бомбы до применения из соображений безопасности.

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27 июля 1956 года. Во время захода на посадку на авиабазе Королевских ВВС «Лейкенхит» в Англии B-47 вышел из-под контроля. Самолет сошел с полосы и протаранил склад, на котором хранились три ядерные бомбы. К счастью, ни одна из них не взорвалась. Но их отправили в США для ремонта.

22 мая 1957 года. Экипаж межконтинентального бомбардировщика B-36 перевозил водородную бомбу на авиабазу «Киркленд» в штате Нью-Мексико. Во время последнего захода перед посадкой экипаж случайно сбросил одну из самых больших бомб в американском арсенале. Она проломила двери бомбового отсека и взорвалась над землей, образовав кратер глубиной 3,5 метра и 7,6 метров в диаметре. Также было обнаружено определенное радиационное загрязнение в кратере.

31 января 1958 года. Из-за технической ошибки B-47 разбился во время взлета. Топливный отсек загорелся. На борту бомбардировщика была ядерная бомба в боевой готовности. Но она не взорвалась во время пожара. Впрочем, радиационное заражение было обнаружено на топливном отсеке и на одежде пожарных.

5 февраля 1958 года. Истребитель F-86 столкнулся с вооруженным ядерной бомбой B-47 во время тренировочных маневров вблизи авиабазы «Хантер» в штате Джорджия. Экипаж бомбардировщика три раза пытался посадить самолет. Во время третьей попытки пилоты решили выбросить корпус бомбы в море вблизи побережья Тиби-Айленд. После этого самолет удалось успешно посадить. А что случилось с корпусом до сих пор не известно.

24 января 1961 года. B-52, поднятый по тревоге, пострадал от поломки в крыле над городом Голдсборо в Северной Каролине. Самолет распался на куски. И две бомбы на его борту вырвались наружу. Одна из них мягко приземлилась на парашюте. А другая упала в болото на ферме и развалилась. ВВС США пришлось выкапывать ее обломки. Несмотря на то, что работники сняли 15 метров грунта, один из компонентов бомбы так и не нашли. Поэтому правительство купило этот участок земли, чтобы никто другой не начал там копать.

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5 декабря 1965 года. Авианосец Ticonderoga шел от побережья Вьетнама в Японию. В какой-то момент палубный штурмовик A-4 Skyhawk, вооруженный бомбой B-43, выкатился за борт судна. Бомба, самолет и пилот исчезли под 5-километровой толщей воды. Их так и не нашли. Когда правительство США признало инцидент в 1989 году, это вызвало дипломатический скандал с Японией. Поскольку потерянная бомба лежит примерно в 100 километрах от побережья Окинавы.

16 декабря 1966 года произошел один из самых известных инцидентов, связанных с ядерным оружием. B-52 столкнулся с самолетом-заправщиком KC-135 над городом Паломарес в Испании. На борту бомбардировщика находились четыре бомбы B-28. Неядерный заряд двух из них взорвался, разбросав радиоактивные материалы на большом участке испанской территории. После этого началась масштабная операция по очистке. Третья бомба безопасно приземлилась на парашюте, а четвертая исчезла в Средиземном море. Большая поисковая операция с участием субмарин нашла ее 7 апреля 1966 года. Сейчас эта четвертая бомба служит экспонатом в Национальном ядерном музее в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

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21 января 1968 года. B-52 разбился в 11 километрах от авиабазы «Туле» в Гренландии. Все четыре бомбы на его борту были уничтожены из-за пожара. А радиоактивные материалы разлетелись в широком радиусе, поэтому пришлось провести очень дорогую операцию по очистке. После аварии министр обороны Роберт МакНамара объявил, что самолеты США больше не будут летать с ядерным оружием на борту за исключением случаев войны.

19 сентября 1980 года. Межконтинентальная баллистическая ракета Titan II взорвалась в своей шахте, убив военного и ранив еще 21. Боеголовка улетела и упала на поле за 200 метров от шахты.