В Китае разрабатывают 20-тонный ударный катер-робот

Использование роботов на флоте позволит существенно увеличить его боевые возможности.

Китайская судостроительная корпорация China Shipbuilding and Offshore International Company разработала ударный надводный катер-робот JARI USV.

Аппарат предназначен для противолодочный борьбы, нанесения ударов по наземным объектам и поражения воздушных целей. Он создается по модульной схеме, которая позволит быстро конфигурировать его для решения конкретных задач, пишет N+1 со ссылкой на Defense News.

Длина нового китайского робокатера составляет 15 метров, а водоизмещение - 20 тонн. JARI USV способен развивать скорость до 42 узлов, а дальность его хода составляет 500 морских миль.

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Надводный робот может оснащен оптико-электронной системой наблюдения, радаром с фазированной антенной решеткой, опускаемым сонаром, торпедным аппаратом и вертикальной пусковой установкой ракет на восемь ячеек.

Кроме того, робот получил носовую артиллерийскую установку. Робокатер может работать в полностью автономном режиме или управляться дистанционно с командного корабля. Разработчики утверждают, что демонстратор JARI USV уже прошел испытания.

Считается, что использование роботов на флоте позволит существенно увеличить его боевые возможности. Автономные надводные и подводные аппараты смогут выполнять часть задач, с которыми сегодня справляются большие корабли, но при этом не подвергая людей излишнему риску.

Ранее УНИАН сообщал, что американский флот в перспективе претерпит изменения в своем составе, пополнившись кораблями-роботами четырех разных классов.